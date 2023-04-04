Владельцы «Челси» сомневаются в кандидатуре Нагельсмана на пост главного тренера
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В «Челси» сомневаются в кандидатуре Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.
По данным источника, в руководстве лондонского клуба сомневаются в кандидатуре Нагельсмана из-за молодого возраста немца, которому сейчас 35 лет.
Ранее сообщалось, что Нагельсман является фаворитом среди всех кандидатов на пост главного тренера «Челси». Основными конкурентами Нагельсмана выделяют Маурисио Почеттино и Луиса Энрике.
Напомним, 2 апреля «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба. Специалист возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
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