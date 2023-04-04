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Де Дзерби: не нравится, когда тренеров увольняют, ответственность лежит не только на них

Де Дзерби: не нравится, когда тренеров увольняют, ответственность лежит не только на них
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал отставку Грэма Поттера с поста наставника лондонского «Челси».

«Я думаю, что вы придаёте слишком большое значение тренерам, потому что игроки всегда важнее всего, и мне не нравится, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них. Есть ещё игроки и клуб.

Хочу сказать спасибо Грэму Поттеру. У меня команда с очень хорошим настроем и менталитетом. Трудно, когда не знаешь ситуацию или другую раздевалку. Не люблю говорить о других командах и тренерах. Мне очень жаль, потому что, когда возникают такие ситуации, они грустны», — приводит слова Де Дзерби Mirror.

Грэм Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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