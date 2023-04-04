«Челси» подпишет 15-летнего полузащитника «Индепендьенте» за € 20 млн — Sky Sports

«Челси» подпишет 15-летнего полузащитника «Индепендьенте» Кендри Паэса.
Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб согласовал с «Индепендьенте» трансфер хавбека. Эквадорец присоединится к «Челси» в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера может составить около € 20 млн.
В составе основной команды «Индепендьенте» Паэс сыграл 3 матча и забил один гол.
«Челси» с 38 очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также лондонский клуб сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом».
Напомним, английская команда недавно расторгла контракт с тренером Грэмом Поттером. 47‑летний Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
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