«Всё начинает вонять». Нэвилл – о работе Антонио Конте

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об отставке Антонио Конте с поста главного тренера клуба.

«Конте собирался отлично поработать в «Тоттенхэме» и добиться того, что нужно клубу, а затем всё начнет вонять. Поэтому, я не хотел, чтобы он приходил в «Манчестер Юнайтед». За ним тянется этот шлейф.

Я никогда не понимал, почему это должно быть противостояние, раздевалка устала от поведения Конте, Конте устал от игроков, в конце был беспорядок, который является неизбежным финалом. Нет ничего удивительного в том, что он ушёл таким образом, он пойдет на следующее интервью и скажет, что проделал отличную работу. То, что происходило последние пару месяцев, — это противостояние, в котором не было необходимости, они бросают вызов первой четвёрке, могли стать третьими, если бы обыграли «Саутгемптон», именно там должен быть «Тоттенхэм», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, 27 марта «Тоттенхэм» уволил Конте. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.