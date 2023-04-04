Кай Хаверц: в перерыве ем мармеладных мишек и Skittles для восстановления

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал, что без сахаросодержащих продуктов плохо себя чувствует.
«Прошлым летом я полностью изменил диету и нанял диетолога. Я просто хотел более профессионально подходить к делу. Это продолжалось около полугода. В Лондоне у нас поначалу был повар, который приходил к нам каждый день и готовил. Надо сказать, что я чувствовал себя совсем нехорошо. На меня диета произвела совершенно противоположный эффект.
Что рекомендовал диетолог? Он сказал мне, что… Я ведь с ума схожу по сахару. Вы, возможно, заметили вчера, что я после матча пил колу, также мне нужны конфеты. Это придаёт мне сил, у меня появляется энергия. И диетолог сказал, что с этим надо завязывать. Полностью. Я так и поступил, но эффект был совершенно не тем.
А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день».
В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе. И эти перемены привели к тому, что я снова стал полон сил», — сказал Хаверц в интервью на YouTube-канале Ehrenpflaume.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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