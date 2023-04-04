Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона, сообщает Ge.globo со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, аргентинец может остаться в составе парижан только в том случае, если согласится на снижение зарплаты.

Отмечается, отец Месси и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытались договориться об условиях продления контракта, но с каждым разом это становилось всё сложнее.

Также сообщается, что Месси интересен вариант с возвращением в «Барселону», но при этом каталонский клуб ещё не делал официального предложения «ПСЖ» по аргентинскому форварду.

В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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