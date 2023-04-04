Антонио Кассано: «Интер» — это настоящая катастрофа, Индзаги должен быть уволен

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выступил с критикой в адрес «Интера» и главного тренера клуба Симоне Индзаги. За последние пять матчей команда потерпела четыре поражения и одержала одну победу.
«Интер» — это настоящая катастрофа. Он делает странные вещи, хотя и не заслуживал поражения, учитывая созданные голевые моменты. Индзаги должен быть уволен. Его нужно приветствовать, чтобы клуб сделал ещё один шаг в развитии», — приводит слова Кассано Calciomercato.com.
После 28 туров чемпионата Италии «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. В следующем матче «Интер» встретится с «Ювентусом» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча состоится сегодня, 4 апреля, начало – 22:00 мск.
Футболисты стоимостью от € 100 млн
- 4 апреля 2023
-
04:57
-
04:40
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:56
-
03:47
-
03:45
-
03:23
-
03:22
-
03:07
-
02:58
-
02:51
-
02:48
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:46
-
01:20
-
01:06
-
01:02
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10
-
23:09
-
22:55
-
22:44