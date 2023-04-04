Антонио Кассано: «Интер» — это настоящая катастрофа, Индзаги должен быть уволен

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выступил с критикой в адрес «Интера» и главного тренера клуба Симоне Индзаги. За последние пять матчей команда потерпела четыре поражения и одержала одну победу.

«Интер» — это настоящая катастрофа. Он делает странные вещи, хотя и не заслуживал поражения, учитывая созданные голевые моменты. Индзаги должен быть уволен. Его нужно приветствовать, чтобы клуб сделал ещё один шаг в развитии», — приводит слова Кассано Calciomercato.com.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. В следующем матче «Интер» встретится с «Ювентусом» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча состоится сегодня, 4 апреля, начало – 22:00 мск.

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