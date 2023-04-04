В «Химках» сообщили, что на одной из домашних игр разыграют автомобиль среди болельщиков
Поделиться
«Химки» на одном из домашних матчей чемпионата России проведёт розыгрыш автомобиля среди болельщиков.
В подмосковном клубе отметили, что на каждом домашнем матче до конца сезона среди болельщиков будут разыгрываться разнообразные ценные призы.
«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч «Химок», болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль», — приводит cлова пресс-службы «Химок» ТАСС.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 21 тур. До конца сезона команда проведёт 4 домашних матча в чемпионате России: с «Торпедо», «Динамо», «Спартаком» и «Уралом».
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
04:57
-
04:40
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:56
-
03:47
-
03:45
-
03:23
-
03:22
-
03:07
-
02:58
-
02:51
-
02:48
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:46
-
01:20
-
01:06
-
01:02
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10
-
23:09
-
22:55
-
22:44
Партнерский контент