В «Химках» сообщили, что на одной из домашних игр разыграют автомобиль среди болельщиков

«Химки» на одном из домашних матчей чемпионата России проведёт розыгрыш автомобиля среди болельщиков.

В подмосковном клубе отметили, что на каждом домашнем матче до конца сезона среди болельщиков будут разыгрываться разнообразные ценные призы.

«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч «Химок», болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей «Химок» будет разыгран суперприз — автомобиль», — приводит cлова пресс-службы «Химок» ТАСС.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 21 тур. До конца сезона команда проведёт 4 домашних матча в чемпионате России: с «Торпедо», «Динамо», «Спартаком» и «Уралом».