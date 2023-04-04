Владимир Федотов оценил работу Лионеля Скалони в сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал тренерскую работу на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Истина одна — побеждает команда, но её нужно организовать, естественно это заслуга тренера. Думаю, все следили за сборной Аргентины на ЧМ-2022. Может быть, сработало освобождение от прессинг-действий Месси, но это все давно знают, что в этом он не участвует. Здесь нужно найти гармонию, что Скалони и удалось сделать. В Лиге чемпионов такое уже не работает и тебя ждет крах. Очень хороший пример — «ПСЖ», когда более организованная команда побеждает более мастеровитую», — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России».
Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре. В финале команда обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). В феврале наставник сборной Аргентины Лионель Скалони был признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.
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