Ян Облак повторил клубный рекорд «Атлетико»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании с «Бетисом».
Словенский футболист провёл свой 389-й матч за команду с учётом всех турниров, в которых принимал участие «Атлетико» с Облаком в воротах. Таким образом, игрок повторил клубный рекорд по количеству матчей легионеров за клуб, который ранее принадлежал защитнику Диего Годину.
Напомним, 2 апреля завершился матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.
В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано». Подопечные Диего Симеоне занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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