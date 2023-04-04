Мерсон высказался об увольнении Поттера с поста главного тренера «Челси»

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского клуба.
«Я большой поклонник Поттера, но даже я потерял терпение с ним. У него был лучший правый крайний защитник в мире, игравший на позиции правого центрального защитника. Люди говорят о футбольном видении, но для меня, когда вы открываете глаза, вы должны видеть здравый смысл, а это означает, что вы должны задействовать своих лучших игроков на их лучших позициях.
Увольнение должно было произойти; это «Челси». Когда Поттер впервые получил работу, он сказал, что после поражения было много положительных моментов. Вы можете сказать это в «Брайтоне», но когда футбольный клуб «Челси» проигрывает дома, в этом нет ничего хорошего», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
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