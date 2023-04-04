Поражение «ПСЖ» в матче с «Лионом» ослабило позиции Кристофа Галтье в клубе

Поражение «ПСЖ» в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1) ослабило позиции главного тренера клуба Кристофа Галтье, сообщает RMC Sport.
По данным источника, несмотря на то, что позиции Галтье ослабли, клуб ещё не принял решение о будущем специалиста.
Напомним, Галтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент под руководством специалиста «ПСЖ» провёл 41 мат во всех турнирах, в которых одержал 28 побед, проиграла 8 матчей и 5 игр завершил вничью.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков. Команда проиграла два своих последних матча в Лиге 1. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Ниицей». Матч состоится 8 апреля, начало – 22:00 мск.
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