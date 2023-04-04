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«ПСЖ» каждый сезон должен выплачивать Мбаппе бонус за лояльность в размере € 60 млн

«ПСЖ» каждый сезон должен выплачивать Мбаппе бонус за лояльность в размере € 60 млн
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе каждый сезон получает дополнительный бонус от клуба за лояльность, сообщает L’Equipe

По сведениям источника, речь идёт о сумме в размере € 60 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пополнить состав мадридского «Реала» по окончанию следующего сезона на правах свободного агента. По подписанному год назад контракту Мбаппе имеет право свободно покинуть «ПСЖ» в 2024 году, если не активирует опцию продления соглашения летом 2023 года.

О переходе 24-летнего Мбаппе в «Реал» сообщали в прошлом году, когда у него заканчивался предыдущий контракт с парижанами, однако француз в последний момент передумал и решил остаться в «ПСЖ».

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