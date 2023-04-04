«Знаю многих в «Баварии», узнал от них, как всё было». Маттеус — об увольнении Нагельсмана

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высказался об увольнении Юлиана Нагельсмана из «Баварии», а также прокомментировал слухи о том, что тренера заранее не предупредили об этом решении.

«Бавария» уже давно договорилась с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии. И если я не могу связаться с Нагельсманом по телефону во время отпуска, как говорил Кан, я просто поеду к нему в Южный Тироль и поговорю с ним там.

Знаю многих людей в «Баварии», с которыми Оливер может быть незнаком. И я узнал от них, как это было», — приводит слова Лотара Маттеуса T-Online.

Напомним, после увольнения Юлиана Нагельсмана агенты немецкого тренера обвинили Оливера Кана и руководство «Баварии» в том, что клуб вовремя не сообщил ему об отставке.

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140