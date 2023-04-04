Леонид Слуцкий объяснил, почему не стал бы увольнять Славишу Йокановича из «Динамо»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о ситуации с наставником «Динамо» Славишей Йокановичем. Многие стали высказываться за увольнение специалиста после поражения от «Сочи» (0:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Вопрос по прогрессу футболистов очень сложный, он не линейный. Не всегда связываю работу тренеров с прогрессом футболистов. Это могут быть проблемы, собственная переоценка, травмы и всё что угодно. Я не был бы столь категоричен (как те, которые просят уволить Йокановича. — Прим. «Чемпионата»), тем более «Динамо» не потеряло шансы на медали», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Динамо» после 21-го тура РПЛ занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 35 очков. Клуб продолжает борьбу в Фонбет Кубке России, динамовцам предстоит матч с «Акроном».