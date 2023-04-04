«Пари НН» объявил об увольнении Артёма Горлова

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды на официальном сайте.
«Артём Горлов покидает пост главного тренера «Пари НН». ФК «Пари Нижний Новгород» и Артём Горлов расторгли контракт по соглашению сторон. ФК «Пари НН» благодарит Артёма Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», — сказано в заявлении.
35-летний Горлов сезон-2022/2023 начал в качестве главного тренера красноярского «Енисея» — клуба Мелбет Первой лиги. Перед зимней паузой «Пари НН» покинул Михаил Галактионов, который отправился работать в «Локомотив». На его место был приглашён Горлов. Однако дела у специалиста в новой команде не заладились: при Горлове нижегородцы проиграли пять из шести матчей, опустившись на 13-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
- 4 апреля 2023
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