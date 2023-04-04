Тотти — о Моуринью в «Роме»: важен результат, а хорошо или плохо играешь — второстепенно

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти высказался о главном тренере римлян Жозе Моуринью, заявив, что не важно то, как именно команда при португальце добивается успеха.

«Я бы не хотел ничего говорить, потому что, когда я о чём-то говорю, возникают проблемы. Будем надеяться, что Моуринью сможет вывести «Рому» в зону Лиги чемпионов, он дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. Важен результат, а хорошо или плохо ты играешь — второстепенно.

В Лиге Европы теперь каждый матч как финальный. Моуринью знает, как управлять командой. Станет ли он ключевым фактором успеха? Он открывает первую дверь, но остальные двери должны открывать игроки, которые должны понимать, что от них хочет тренер», — приводит слова Тотти Sky Sport Italia.

Матчи «Ромы» с «Фейеноордом» в четвертьфинале Лиги Европы пройдут 13 и 20 апреля.

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