Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»

«Пари НН» на своём официальном сайте объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. Он занял вакантное место после Артёма Горлова, с которым ранее был расторгнут контракт.
«Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» — сказано в заявлении команды.
Последним местом работы 53-летнего Юрана были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года. Ранее специалист также работал в «СКА-Хабаровск», «Зорком» и ряде других команд.
35-летний Горлов успел провести в нижегородской команде шесть матчей, однако в них «Пари НН» потерпел пять поражений, включая четыре из четырёх в Российской Премьер-Лиге. Такое неудачное выступление опустило нижегородцев в зону стыковых матчей турнира.
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