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Эли Даса: «Динамо» хочет выиграть Кубок России

Эли Даса: «Динамо» хочет выиграть Кубок России
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Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о турнирных амбициях московского клуба в преддверии матча первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 мск.

«У нас была неудачная последняя игра, и ею недовольны ни футболисты, ни тренер, ни болельщики. Мы должны сделать всё, чтобы исправить ситуацию и реабилитироваться за неудачу. И в чемпионате, и в Кубке России. Очень хотим победить в матче Кубка и настраиваемся на него очень серьёзно. Хотим выиграть этот трофей, поэтому с максимальной отдачей будем действовать против «Акрона», — приводит слова Эли Дасы интернет-портал «Известия».

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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