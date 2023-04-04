Джака: «Ливерпуль» — опасный соперник для «Арсенала», но мы полны уверенности в победе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о предстоящем противостоянии с «Ливерпулем» в матче английской Премьер-лиги, заявив, что мерсисайдцы остаются опасным соперником для «канониров», несмотря на их результаты в текущем сезоне.
«Неважно, как у них складывается сезон, — «Ливерпуль» всегда остаётся опасным соперником, а на «Энфилде» играть с ними очень сложно. Но мы полны уверенности в том, что сможем победить и там. Это то, что мы попытаемся сделать. Для этого мы едем туда, так что давайте посмотрим, сможем ли мы завоевать три очка», — приводит слова Джаки Evening Standard.
Матч «Ливерпуля» и «Арсенала» в АПЛ состоится 9 апреля в Ливерпуле. «Пушкари» лидируют в турнирной таблице с 72 набранными очками после 29 матчей. В активе «Ливерпуля» 42 очка после 27 проведённых поединков и восьмое место в чемпионате.
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- 4 апреля 2023
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