Гаич: ЦСКА разгромил «Крылья» в РПЛ, но этого соперника нельзя недооценивать в Кубке

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов». Игра пройдёт завтра, 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, первый матч команд завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

Мы очень хотим выиграть Кубок России, поэтому серьёзно настроены на полуфинал с «Крыльями». И нельзя недооценивать этого соперника. Да, мы разгромили их в чемпионате, могли в том матче забить больше, но Кубок — совсем другой турнир. Будет непросто. Но мы набираем хороший ход и надеемся продолжить побеждать дальше», — приводит слова Милана Гаича интернет-портал «Известия».