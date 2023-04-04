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Осинькин: «Крыльям» до паники очень далеко, по игре проблем нет

Осинькин: «Крыльям» до паники очень далеко, по игре проблем нет
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ситуации в команде. Самарцы не побеждают в пяти последних матчах Российской Премьер-Лиги (четыре поражения, одна ничья).

«Нужно вывести ребят из этого психологического состояния. Непосредственно по игре у нас проблем нет, только один матч с ЦСКА не получился по качеству. Не получаются финишные действия во второй части сезона. Думаю, это решаемо. Сейчас будет кубковый матч, возможно, перезагрузимся. В Кубке этой проблемы нет.

Расположение в турнирной таблице и количество забитых мячей? До паники «Крыльям Советов» очень далеко, даже намёка на эту ситуацию не чувствую у ребят. Мы должны просто подниматься, да, два очка от стыков, но качество игры позволяет надеяться, что мы в любом матче можем взять очки. Я в любом разговоре с ребятами не чувствую, что есть проблема. Нам нужно брать свои очки, и не хотим говорить, что у нас должно быть только 12-е место, которое обезопасит от стыков, мы можем и выше», — сказал Осинькин в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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