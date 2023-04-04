Канчельскис: Гогниев — жополиз, понты гоняет. У нас в футболе работают жулики и проходимцы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отставку главного тренера «Химок» Спартака Гогниева. Канчельскис в жёсткой форме раскритиковал специалиста и заявил, что его поведение — это «дикость и понты».
«У нас в футболе работают жулики, проходимцы и дилетанты. Чего вы хотите? Для меня отставка Гогниева — не новость, ничему не удивляюсь. Был президент в ФК «Палермо», который поменял за сезон семь тренеров — результата не было. Так что я уже ничему не удивляюсь.
Знаете, противопоказано Гогниеву работать в РПЛ или нет, но всё равно приглашают же его — видимо, эти люди вообще не связаны с футболом. Но я не президент клуба, чтобы судить, конечно. Естественно, если таких, как Спартак Гогниев, будут приглашать в клубы РПЛ, мы будем только деградировать.
Я не могу его описать, потому что не работал с ним и не видел, как он это делает. В Турцию я приезжал и видел, как Григорян тренировал «Химки»: играли каждую тренировку в дыр-дыр на задницу. Так было каждый день, а когда приезжало руководство — ставили барьеры и стойки. Когда они уезжали — играли опять на задницу. Про Гогниева сложно ответить, потому что не видел его тренировочный процесс.
Его поведение — дикость, чистые понты. Жополиз, занимается популизмом, понты гоняет, когда его команда проигрывает 0:6. Не знаю, что у него в голове. Охарактеризовать его никак не могу», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как Гогниев в нецензурной форме кричит на футболистов.
- 4 апреля 2023
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