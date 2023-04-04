Василий Уткин: «Химки» — медиакоманда. Необязательно смотреть, достаточно слушать

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о ситуации в подмосковных «Химках».
«Химки» — медиакоманда, на них необязательно смотреть, достаточно слушать. Мне было ясно ещё зимой, что Гогниева уволят. Главной его инновацией был хоровод на стандартных положениях, а хоровод ведь — замкнутый круг. Когда зимой ушло 11 человек, получается, хоровод разомкнулся. Если бы они поверили в эту схему, они бы так и остались на стадионе, но они все ушли», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Спартак Гогниев был уволен с поста главного тренера «Химок» вчера, 3 апреля. Под его руководством команда шла на 15-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 21 матче. Исполняющим обязанности наставника «Химок» стал Ринат Билялетдинов.
- 4 апреля 2023
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