«Ювентус» рассматривает двух итальянских вратарей на замену Щенсны

Туринский «Ювентус» может рассмотреть вариант расставания с польским голкипером Войцехом Щенсны. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» может принять решение сократить траты на заработную плату футболистов, и в этом случае туринский клуб может покинуть Щенсны, для которого уже были найдены две потенциальные замены. Первый вариант туринцев — Марко Карнесекки из «Аталанты», выступающий на правах аренды в текущем сезоне за «Кремонезе». Второй — Гульельмо Викарио из «Эмполи». Маттиа Перин останется запасным голкипером «Ювентуса», так как его контракт рассчитан до 2025 года.
Соглашение 32-летнего Щенсны с «Ювентусом» рассчитано до 2024 года. Польский вратарь играет за туринцев с 2017 года.
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
- 4 апреля 2023
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