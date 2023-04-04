«Ювентус» рассматривает двух итальянских вратарей на замену Щенсны

Туринский «Ювентус» может рассмотреть вариант расставания с польским голкипером Войцехом Щенсны. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» может принять решение сократить траты на заработную плату футболистов, и в этом случае туринский клуб может покинуть Щенсны, для которого уже были найдены две потенциальные замены. Первый вариант туринцев — Марко Карнесекки из «Аталанты», выступающий на правах аренды в текущем сезоне за «Кремонезе». Второй — Гульельмо Викарио из «Эмполи». Маттиа Перин останется запасным голкипером «Ювентуса», так как его контракт рассчитан до 2025 года.

Соглашение 32-летнего Щенсны с «Ювентусом» рассчитано до 2024 года. Польский вратарь играет за туринцев с 2017 года.

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