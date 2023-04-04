Кан: «Баварии» предстоит встреча в ЛЧ с более сильным соперником, чем «ПСЖ»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, заявив, что считает «горожан» более сильным соперником, чем французский «ПСЖ», с которым мюнхенцы играли в 1/8 финала турнира.
«Мы не можем говорить, что обязаны выиграть Лигу чемпионов. Конечно, мы хотим одержать победу, но это не то, что можно спланировать. Теперь нам предстоит встретиться с соперником, который, на мой взгляд, даже сильнее «ПСЖ». Они показали это в матче с «Ливерпулем», в котором Холанд даже не играл», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на Bild TV.
Матчи «Баварии» и «Манчестер Сити» пройдут 11 и 19 апреля в Манчестере и Мюнхене соответственно.
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