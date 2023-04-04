Юрий Гаврилов: ожидание от кубкового матча с «Уралом» одно — «Спартак» выиграет

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1, ответная пройдёт сегодня, 4 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Ожидание от кубкового матча с «Уралом» одно — «Спартак» выиграет. Уверенным в игре быть почти невозможно. И я тоже не уверен, но очень надеюсь, что «Спартак» победит. Любая игра не может быть простой. Когда люди выходят играть, и одна и другая сторона хочет выиграть. Поэтому с обеих сторон будет сопротивление. А как каждая команда справится — покажет игра», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.