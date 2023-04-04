Кечинов: у «Спартака» практически не осталось шансов в РПЛ — теперь ставка на Кубок

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Будем говорить прямо — у «Спартака» практически не осталось шансов на золото в чемпионате. Поэтому теперь ставка будет сделана на Кубок, чтобы завоевать очередной титул. Но «Урал» — очень серьёзный соперник. В прошлых очных встречах игра была равная. В ответном матче шансы 50 на 50. «Спартаку» придётся очень тяжело, потому что «Урал» здорово играет дома. Если будет недонастрой, то будут и проблемы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.