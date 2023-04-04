Василий Уткин: если «Химки» не вылетят, то с их стороны это будет некрасиво

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о своём отношении к подмосковным «Химкам».
«Не могу говорить о «Химках» серьёзно. Это всё равно что удивляться, когда человек, начинающий день с бутылки водки, а заканчивающий двумя, умирает от цирроза печени. Это я про вылет «Химок». Это примерно одна и та же ситуация. Если «Химки» не вылетят, то будет некрасиво с их стороны. Это то, ради чего они работали весь год», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Химки» за сезон сменили трёх тренеров. Начинал кампанию у руля подмосковной команды Сергей Юран, затем на пост назначили Николая Писарева, которого вскоре сменил Спартак Гогниев. Последний был уволен с занимаемой должности вчера, 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
«Химки» в 21-м матче Российской Премьер-Лиги набрали 13 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место.
- 4 апреля 2023
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