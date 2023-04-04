Агент Барриоса рассказал о восстановлении игрока после травмы перед матчем с «Локомотивом»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы футболиста «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о восстановлении игрока после травмы перед матчем чемпионата России сезона-2022/2023 с «Локомотивом». Игра 22-го тура РПЛ состоится 9 апреля в Москве.

«Восстановление Барриоса проходит хорошо. Не могу сказать, сможет он принять участие в матче с «Локомотивом» или нет. Только тренер решает», — сказал Луис Фелипе Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча. 9 апреля в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского «Локомотива».