«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» Алипа. Бердыев готов дать ему игровое время
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Казахстанский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип может стать игроком «Сочи». Об этом сообщает Legalbet.kz.
По информации источника, сочинский клуб рассматривает возможность аренды защитника сборной Казахстана. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно, однако «Зенит» ещё не принял решения по будущему Алипа в команде.
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев готов предоставить ему игровое время.
В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что будет продолжать вызывать Алипа в национальную команду, несмотря на количество его игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.
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