Франко Камоцци: отношение «Спартака» к матчам должно поменяться

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«В каждой игре есть свои сложности. У «Спартака» есть возможность победить «Урал» и выйти в финал Кубка России. Но их отношение к матчам должно поменяться», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встречу «Урал» — «Спартак» обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. В роли ассистентов выступят Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Рафаэль Шафеев.