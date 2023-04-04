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«Интер» ведёт переговоры с «Брайтоном» о переходе Де Дзерби на пост главного тренера

Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить миланский «Интер». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство «Интера» уже связывалось с «Брайтоном», чтобы обсудить возможность перехода тренера. Главной целью переговоров является снижение суммы финансовой компенсации за переход Де Дзерби, которая составляет € 13 млн.

Нынешним главным тренером «Интера» является Симоне Индзаги, работающий с командой с 2021 года. Его контракт с «нерадзурри» действует до лета 2024 года. Под руководством Индзаги «Интер» выиграл один Кубок и два Суперкубка Италии.

Де Дзерби имеет опыт работы в Италии. Специалист возглавлял «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло». Также итальянец работал в донецком «Шахтёре».

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