Уткин: Гогниев в «Химках» — изначально безоговорочная ошибка. В Москве он погорел
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Футбольный блогер Василий Уткин после информации об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок» сказал, что идея с назначением специалиста в подмосковный клуб изначально была ошибкой.
«Гогниев в «Химках» — изначально безоговорочная ошибка. Он мне симпатичен как тренер, у него есть футбольные взгляды, но с его темпераментом… Работать во Владикавказе, где, при всём уважении, штук пять спортивных журналистов и все зависят от клуба и местной федерации футбола, — одно. Сейчас, оказавшись практически в Москве, он просто погорел», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Спартак Гогниев тренировал «Химки» с сентября 2022 по 3 апреля 2023 года. Под его руководством команда проиграла 15 из 19 матчей.
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