Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: Гогниев в «Химках» — изначально безоговорочная ошибка. В Москве он погорел

Уткин: Гогниев в «Химках» — изначально безоговорочная ошибка. В Москве он погорел
Комментарии

Футбольный блогер Василий Уткин после информации об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок» сказал, что идея с назначением специалиста в подмосковный клуб изначально была ошибкой.

«Гогниев в «Химках» — изначально безоговорочная ошибка. Он мне симпатичен как тренер, у него есть футбольные взгляды, но с его темпераментом… Работать во Владикавказе, где, при всём уважении, штук пять спортивных журналистов и все зависят от клуба и местной федерации футбола, — одно. Сейчас, оказавшись практически в Москве, он просто погорел», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Спартак Гогниев тренировал «Химки» с сентября 2022 по 3 апреля 2023 года. Под его руководством команда проиграла 15 из 19 матчей.

Материалы по теме
Василий Уткин: если «Химки» не вылетят, то с их стороны это будет некрасиво
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023