Хаджи: матч в Кубке обещает быть сложным для «Спартака» — «Урал» будет бороться до конца

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил «Урал» в Кубке России и прервал свою неудачную серию. Матч обещает быть сложным: екатеринбуржцы проиграли «Зениту» в прошлом туре и теперь будут бороться до конца. Но даже если «Спартак» проиграет, то всё равно не вылетит — будет шанс в Пути регионов. Но будем надеяться на лучшее», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.