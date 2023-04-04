Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи: матч в Кубке обещает быть сложным для «Спартака» — «Урал» будет бороться до конца

Хаджи: матч в Кубке обещает быть сложным для «Спартака» — «Урал» будет бороться до конца
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Первая игра завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт сегодня, 4 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил «Урал» в Кубке России и прервал свою неудачную серию. Матч обещает быть сложным: екатеринбуржцы проиграли «Зениту» в прошлом туре и теперь будут бороться до конца. Но даже если «Спартак» проиграет, то всё равно не вылетит — будет шанс в Пути регионов. Но будем надеяться на лучшее», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Материалы по теме
Полуфиналы Кубка России! «Спартак» в гостях у «Урала», «Динамо» принимает «Акрон». LIVE
Live
Полуфиналы Кубка России! «Спартак» в гостях у «Урала», «Динамо» принимает «Акрон». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023