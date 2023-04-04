Слуцкий назвал «грубой ошибкой» решение Абаскаля выпустить Промеса в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Гильермо Абаскаля выпустить на поле в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги нападающего Квинси Промеса. Нидерландец ушёл обратной заменой через пять минут.

«Соблазн выпустить лучшего игрока, даже с травмой, нереально велик. Сколько раз на моей практике думаешь: «Ну, ладно», ни разу не прокатывало. В какой-то момент ты понимаешь, что травма, посмотрим в следующий раз. Соблазн очень велик, особенно в матче, где 0:0. Но это очень грубая ошибка», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в «Спартаке» заявили, что Промес избежал травмы, а замена была связана с дискомфортом, который почувствовал Квинси.