Слуцкий назвал «грубой ошибкой» решение Абаскаля выпустить Промеса в матче с «Ахматом»
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Гильермо Абаскаля выпустить на поле в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги нападающего Квинси Промеса. Нидерландец ушёл обратной заменой через пять минут.
«Соблазн выпустить лучшего игрока, даже с травмой, нереально велик. Сколько раз на моей практике думаешь: «Ну, ладно», ни разу не прокатывало. В какой-то момент ты понимаешь, что травма, посмотрим в следующий раз. Соблазн очень велик, особенно в матче, где 0:0. Но это очень грубая ошибка», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее в «Спартаке» заявили, что Промес избежал травмы, а замена была связана с дискомфортом, который почувствовал Квинси.
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