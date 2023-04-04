Сергей Силкин: «Пари НН» приглашает Юрана, чтобы решить главную задачу — остаться в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Только время покажет, сможет ли Юран спасти «Пари НН» от вылета. В «Химках» он работал неплохо: команда преобразилась, набирала очки. Не знаю, по какой причине его оттуда убрали.

«Пари НН» приглашает Юрана, чтобы встряхнуть команду и решить главную задачу — остаться в РПЛ. Если клуб сможет это сделать, то можно будет говорить о дальнейших перспективах с этим тренером», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Последним местом работы 53-летнего Юрана были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года. Ранее специалист также работал в «СКА-Хабаровск», «Зорком» и ряде других команд.