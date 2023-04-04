Слуцкий — об «Урале»: одна из самых стабильных и тренерских команд в РПЛ

Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об итогах матча между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Несмотря на то что «Зенит» владел преимуществом, что он обычно делает в любом домашнем матче, «Урал» качественно оборонялся. Возможно, не было большого количества контригры, как обычно бывает в матчах «Урала», но только выход Ивана Сергеева смог окончательно склонить чашу весов в пользу «Зенита». Приятно, когда выходит российский форвард и делает результат, это случается не так часто. Рад, что он вышел и забил два, восстановился после травмы. Особенно поразителен первый гол, когда он перевисел в воздухе Силвие Бегича – футболиста, который выше его на 13 сантиметров.

Почему «Зениту» было так сложно с «Уралом»? Они дважды играли на сборах, и «Зенит» не смог одержать ни одной победы, было две ничьих. «Урал» имел потрясающую беспроигрышную серию, которая прервалась лишь в прошлом туре. «Урал» по качеству игры, наверное, одна из самых стабильных и тренерских команд в лиге», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».