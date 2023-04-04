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Василий Уткин назвал «Спартак» и «Ростов» командами, равными по классу

Василий Уткин назвал «Спартак» и «Ростов» командами, равными по классу
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Футбольный блогер Василий Уткин высказался о гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, а также сравнил «Ростов» и «Спартак», входящие в тройку лучших команд РПЛ по итогам 21-го тура.

«Выражение «преследователь «Зенита» — формальное. «Ростов» — первый после «Зенита», опережает «Спартак» на три очка. В этом вижу мало удивительного, потому что и «Ростов», и «Спартак» — молодые команды. Разница между ними очень условная, сейчас качели качнулись в сторону «Ростова».

Думаю, у «Ростова» есть сильный козырь — Данил Уткин, так совпало. Его большой плюс – офигенные стандартные положения. Они работают как часы», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» (51) занимает первое место в турнирной таблице. «Ростов» (44) — второй, тройку замыкает «Спартак» (41).

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