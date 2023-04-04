Слуцкий — о «Химках»: мне ни разу не позволяли менять в межсезонье 11 игроков
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Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации в «Химках».
«Я ни разу не работал в команде, где бы мне в межсезонье позволили поменять 11 действующих игроков на контракте. Иногда думаешь: «Вот этот игрок не тянет…», и то могло прилететь, даже не говорю о переводе в дубль. Всегда завидовал коллегам, к примеру, Ринату Билялетдинову, который всех игроков «Рубина», которые получали от € 3 млн, убрал в дубль, человек семь там было. Вот это возможности, так можно (улыбается)?
С этими футболистами «Химки» могут остаться в РПЛ? Я их не знаю, они в чемпионате России только несколько туров. Не могу сформировать впечатления», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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