Василий Уткин: матч с ЦСКА показал, что 2DROTS — прекрасная команда для Кубка России

Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал победу 2DROTS в товарищеском матче над ЦСКА (2:1).

«Что-то значит эта победа или поражение? В глобальном плане – ничего. Для индустрии это означает, что прекрасно, что медиакоманды допущены до участия в Фонбет Кубке России. Потому что этот матч можно сравнить с кубковым, к которому они специально готовились, прыгнули выше головы, сыграли страстно, привнесли свою аудиторию. Это доказывает, что 2DROTS – прекрасная команда для Кубка России», — сказал Уткин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

2DROTS и «Амкал» приняли участие в розыгрыше проходящего ныне Фонбет Кубка России. Вероятно, команды получат право участвовать в турнире в следующем сезоне.