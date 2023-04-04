Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ». «Барселона» начинает переговоры — Брунати
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ» и, вероятно, покинет команду на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в «Твиттере».
По сведениям источника, «Барселона» на этой неделе начнёт переговоры с 35-летним футболистом о возможном возвращении и сделает ему предложение. Испанский клуб может вести переговоры с Месси напрямую, так как до истечения его контракта с «ПСЖ» остаётся менее полугода.
Ранее появилась информация, что «Барселона» ведёт переговоры с крупными спонсорами, которые поддержат сделку по возвращению Месси в финансовом плане. Сейчас у сине-гранатовых нет финансовых возможностей для этого.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро. Видеоролик:
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