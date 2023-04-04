Хави регулярно звонит Месси, уговаривая вернуться в «Барселону» — Романо
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави, выступавший за испанскую команду вместе с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, регулярно звонит 35-летнему футболисту, уговаривая его вернуться. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, Хави играет решающую роль в возможном возвращении Месси в «Барселону». Факт того, что специалист регулярно общается с Лео, является важным моментом в этом переходе.
Ранее появилась информация, что «Барселона» на этой неделе отправит Месси первое предложение, начав с ним переговоры. Сам Лионель отказался от контракта с «ПСЖ», за который выступает с 2021 года, и покинет команду на правах свободного агента в конце сезона.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик:
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:40
-
14:37
-
14:32
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:50
-
13:42
-
13:23
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:11
Партнерский контент