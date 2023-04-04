Хави регулярно звонит Месси, уговаривая вернуться в «Барселону» — Романо

Главный тренер «Барселоны» Хави, выступавший за испанскую команду вместе с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, регулярно звонит 35-летнему футболисту, уговаривая его вернуться. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, Хави играет решающую роль в возможном возвращении Месси в «Барселону». Факт того, что специалист регулярно общается с Лео, является важным моментом в этом переходе.

Ранее появилась информация, что «Барселона» на этой неделе отправит Месси первое предложение, начав с ним переговоры. Сам Лионель отказался от контракта с «ПСЖ», за который выступает с 2021 года, и покинет команду на правах свободного агента в конце сезона.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик: