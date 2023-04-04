Игрок «Баварии» Юпамекано высказался об увольнении Нагельсмана и назначении Тухеля

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано рассказал об отношениях с бывшим и нынешним главными тренерами команды Юлианом Нагельсманом и Томасом Тухелем.

«Конечно, мне жаль, что Нагельсмана уволили. Я написал ему, когда услышал об этом, поблагодарил его. Он был важным тренером для меня. Мы вместе работали почти пять лет и много выиграли. Сейчас определённо не лучшее для него время. Но это футбол, мы должны смотреть в будущее и продолжать побеждать.

Выгодно ли мне, что Тухель говорит по-французски? Но для меня не проблема, когда он говорит на немецком, я уже не так плох в нём (смеётся). Он отличный тренер, мы все это знаем. Первые несколько дней с ним были очень позитивными. У нас топ-команда, которая всегда хочет побежать. Вот поэтому мы играем в футбол», — приводит слова Юпамекано Sport1.

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