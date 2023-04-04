Ловчев: у «Спартака» нет волчьего оскала добивания, а у «Зенита» он есть

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах московского клуба после последнего матча с «Ахматом» (0:0). По мнению Ловчева, «Спартаку» не хватает последнего усилия, благодаря которому можно добивать соперников.

«Команда, на мой взгляд, играла с «Ахматом» хорошо, могла забить. Но не первый раз замечаю, что не хватает какого-то последнего усилия, чтобы добить соперника. Не хватает уверенности, что проиграть нельзя. Нет волчьего оскала добивания, а у «Зенита» он есть.

Мне нравится, что Абаскаль даёт оценку игре, судейству — не пытается быть хорошим для всех.

Действительно, нет лидера. Есть проблемы в обороне — Джикии нет, и команда в обороне выглядит неуверенно.

Есть вопросы по судейству — по затяжке времени. Нам постоянно говорят о том, что люди ходят ради игры, ради красоты. Но в итоге футбола всё меньше из-за этих задержек. Люди деньги платят за футбол, а не за то, чтобы смотреть, как вратарь время тянет. Или, как в матче «Зенит» — «Урал», — на то, как игроки «Урала» раз за разом идут на мелкий фол», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.