Виталий Дьяков считает, что «Динамо» обыграет «Акрон» в Кубке с разницей в два мяча

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт сегодня, 4 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Считаю, «Динамо» победит «Акрон» в матче Кубка России. Тольяттинцев тренирует Евгений Калешин, чьи команды хорошо прессингуют и гнут свою линию. Но всё-таки «Акрон» — это команда Первой лиги, и уровень игроков и команды в целом скажется. Думаю, «Динамо» победит с разницей в два мяча и пройдёт дальше», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.