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Виталий Дьяков считает, что «Динамо» обыграет «Акрон» в Кубке с разницей в два мяча

Виталий Дьяков считает, что «Динамо» обыграет «Акрон» в Кубке с разницей в два мяча
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт сегодня, 4 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Считаю, «Динамо» победит «Акрон» в матче Кубка России. Тольяттинцев тренирует Евгений Калешин, чьи команды хорошо прессингуют и гнут свою линию. Но всё-таки «Акрон» — это команда Первой лиги, и уровень игроков и команды в целом скажется. Думаю, «Динамо» победит с разницей в два мяча и пройдёт дальше», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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