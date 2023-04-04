Игроки «Челси» тайно называли Поттера Гарри и Хогвартсом
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Футболисты «Челси» тайно давали клички бывшему главному тренеру «аристократов» Грэму Поттеру. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, некоторым игрокам нравилась мягкость англичанина в условиях плохих результатов, однако их ухудшение повлияло на изменение отношения игроков к тренеру. В команде Поттеру дали шутливые прозвища Гарри и Хогвартс.
Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков после 28 матчей. В четвертьфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Реалом».
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