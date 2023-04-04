Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Челси» тайно называли Поттера Гарри и Хогвартсом

Игроки «Челси» тайно называли Поттера Гарри и Хогвартсом
Комментарии

Футболисты «Челси» тайно давали клички бывшему главному тренеру «аристократов» Грэму Поттеру. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, некоторым игрокам нравилась мягкость англичанина в условиях плохих результатов, однако их ухудшение повлияло на изменение отношения игроков к тренеру. В команде Поттеру дали шутливые прозвища Гарри и Хогвартс.

Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков после 28 матчей. В четвертьфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Реалом».

Материалы по теме
У «Челси» на замену Поттеру есть пять кандидатов. Какие у них шансы возглавить клуб
У «Челси» на замену Поттеру есть пять кандидатов. Какие у них шансы возглавить клуб

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023