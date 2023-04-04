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«Урал» — «Спартак»: стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка России

«Урал» — «Спартак»: стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка России
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Сегодня, 4 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урала» и «Спартака».

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. В роли ассистентов выступят Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Рафаэль Шафеев.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

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