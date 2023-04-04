Президент «Урала» Иванов: мы знали об истории Влута — разрывать контракт точно не будем

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе знали о проблемах нападающего Рая Влута с законом. Ранее сообщалось, что Влут был приговорён нидерландским судом к двум с половиной годам лишения свободы за вождение в нетрезвом виде.

«Что касается ситуации Влута, за сутки ничего не изменилось. Влут сам должен принять решение. У него есть два варианта: либо он может подать аппеляцию и спокойно играть за «Урал», либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем!

Я не знаю, зачем поднялась шумиха. Это не моё дело. Мы знали об этой истории, но Рай — очень хороший парень. Пускай суд решит. Мы не можем ничего решить», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.