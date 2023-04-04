Как закончится матч «Урал» — «Спартак» в Кубке России?

Сегодня, 4 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится матч «Урал» – «Спартак»?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. В роли ассистентов выступят Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Рафаэль Шафеев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урала» и «Спартака».
Напомним, на этой стадии команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.
- 4 апреля 2023
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